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Воронежские новости

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Opta прогнозирует «Факелу» из Воронежа более 56% вероятности вылета из РПЛ

Opta прогнозирует «Факелу» из Воронежа более 56% вероятности вылета из РПЛ

Аналитики прогнозируют, что вероятность вылета воронежского «Факела» из РПЛ в сезоне 2026-2027 составляет более 56 процентов.

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