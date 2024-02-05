Брэд Питт выиграл суд против Анджелины Джоли

Брэд Питт выиграл суд против бывшей жены из-за винодельни во Франции Ранее Джоли продала свою долю виноградников российскому производителю Фото: из открытых источников Актёр Брэд Питт одержал победу в судебном споре против бывшей супруги Анджелины Джоли, касающегося права владения их французской винодельни «Шато Мираваль».