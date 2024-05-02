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Приоритет «Барсы» – подписание Киммиха на позицию опорника. Альтернатива – Гидо Родригес из «Бетиса»

Приоритет «блауграны» – Йозуа Киммих, который летом 2025 года может стать свободным агентом. 29-летний полузащитник «Баварии» привлекает «Барсу» технико-тактической оснащенностью, физическими данными и опытом игры на высшем уровне.

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