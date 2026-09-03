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Царьград

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Иванова: Очереди на границе Калининграда с Польшей исчезли

Иванова: Очереди на границе Калининграда с Польшей исчезли

Оксана Иванова из областной таможни сообщила, что обстановка на российско-польской границе в Калининградской области полностью нормализовалась.

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