Дрон ВСУ атаковал скорую помощь в Энергодаре

Беспилотник ВСУ атаковал автомобиль скорой медицинской помощи в Энергодаре Запорожской области вечером 5 сентября.
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