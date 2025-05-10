Украина решила уколоть Америку курсом гривны

Эксперты объяснили намерения Нацбанка Украины отвязать курс гривны от доллара @ Karol Serewis/SOPA Images/Sipa USA/Reuters Tекст: Евгений Поздняков Украина может отвязать курс гривны от доллара и сделать евро базовой валютой для его определения, заявил глава Нацбанка страны Андрей Пышный.
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