Украина решила уколоть Америку курсом гривны

Эксперты объяснили намерения Нацбанка Украины отвязать курс гривны от доллара @ Karol Serewis/SOPA Images/Sipa USA/Reuters Tекст: Евгений Поздняков Украина может отвязать курс гривны от доллара и сделать евро базовой валютой для его определения, заявил глава Нацбанка страны Андрей Пышный.