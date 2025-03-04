❗️⚡️19 американских танков M1A1 Abrams из 31 переданных Украине были уничтожены или повреждены в результате ударов БПЛА-камикадзе, преимущественно малых FPV - дронов, - сообщает The New York Times Большинство поражений достигнуто посредством попаданий моноблочных кумулятивных БЧ ПГ-7ВЛ с бронепробиваемостью 500 мм в бортовые бронелисты башни с эквивалентной стойкостью от кумулятивного воздействия 370 - 400 мм, а также в верхние бронелисты башен при углах соприкосновения 35 - 45 градусов.