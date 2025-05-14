Депутат Иванов предложил ввести QR-коды в храмах для сбора пожертвований

В храмах Русской православной церкви по всей стране необходимо разместить QR-коды, чтобы прихожанам было удобнее делать пожертвования, считает депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов.
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