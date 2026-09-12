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Погода в Москве и Подмосковье 12 сентября: переменная облачность и до 19 градусов тепла

В субботу, 12 сентября, жители московского региона столкнутся с переменной облачностью и комфортной температурой воздуха, достигающей днем в Москве 17–19 градусов тепла.

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