Bitcoin может вырасти до $200 000 на фоне новой волны альтсезона

Аналитики сохраняют оптимистичный взгляд на дальнейшую динамику Bitcoin и допускают рост первой криптовалюты до $200 000 в течение ближайших 6–12 месяцев.
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