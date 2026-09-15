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Bitcoin может вырасти до $200 000 на фоне новой волны альтсезона

Bitcoin может вырасти до $200 000 на фоне новой волны альтсезона

Аналитики сохраняют оптимистичный взгляд на дальнейшую динамику Bitcoin и допускают рост первой криптовалюты до $200 000 в течение ближайших 6–12 месяцев.

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