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Александр Кокшаров: «Стараюсь действовать в штрафной как Холанд, импонирует стиль его игры. Всегда нравилось так играть, сейчас понимаю, что есть человек топ‑уровня, который делает так же»

Нападающий « Факела » Александр Кокшаров заявил, что следит за игрой форварда « Ман Сити » Эрлинга Холанда и старается подмечать детали.

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