Резолюцию об отстранении Байдена от власти могут внести на рассмотрение Конгресса США

Президент США Джо Байден © Дмитрий Кирсанов/ ТАСС Член Палаты представителей Кен Бак пояснил, что президент Соединенных Штатов уже не может выполнять свои обязанности из-за "очевидных когнитивных нарушений" и "недостаточной умственной выносливости" НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля.