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Закон и Порядок

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Резолюцию об отстранении Байдена от власти могут внести на рассмотрение Конгресса США

Резолюцию об отстранении Байдена от власти могут внести на рассмотрение Конгресса США

Президент США Джо Байден © Дмитрий Кирсанов/ ТАСС Член Палаты представителей Кен Бак пояснил, что президент Соединенных Штатов уже не может выполнять свои обязанности из-за "очевидных когнитивных нарушений" и "недостаточной умственной выносливости" НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля.

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