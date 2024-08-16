Топ самых необычных штрафов в Петербурге

Рассказываем о не самых очевидных нарушениях, за которые наказывали рублем в Северной столице. Более десяти лет назад Санкт-Петербург прославился резонансным законом, который ввел штрафы за нарушение тишины в выходные и праздничные дни — в народе он получил броское название «закон о топоте котов».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии