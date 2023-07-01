Военное обозрение

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Командование ВСУ: Российская армия возобновила атаки управляемыми авиабомбами и БПЛА «Ланцет»

Командование ВСУ: Российская армия возобновила атаки управляемыми авиабомбами и БПЛА «Ланцет»

В зоне проведения специальной военной операции ВС РФ вновь начали проводить атаки управляемыми авиабомбами и ударными беспилотными летательными аппаратами типа «Ланцет».

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