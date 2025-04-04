По 13 лет с конфискацией. Украинские суды штампуют российским военнопленным одинаковые приговоры

Буквально недавно Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными по формуле 175 на 175. Всего же с начала СВО РФ вернула с подконтрольной Украине территории 2 466 бойцов в результате 30 обменов, что следует из подсчетов на основе данных Минобороны.
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