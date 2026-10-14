По данным Минобороны, всего над регионами РФ было сбито более 900 беспилотников.В ночь на 14 октября в сторону столичного региона летело почти 500 беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
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