ВСУ впервые атаковали Краснодарский край турецким беспилотником — источник

В длину аппарат, при помощи которого проводилась диверсия, достигает 6,5 метров.Утренняя атака ВСУ в Краснодарском крае впервые была проведена при помощи ударного оперативно-тактического беспилотника Bayraktar TB2 турецкого производства.
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