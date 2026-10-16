9-1-1 returned for Season 10 with a sinkhole-turned-volcano, a twisted case for Detective Grant, and an adorable wedge being driven between Buck and Eddie.
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