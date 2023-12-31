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"Было много противоречивых чувств". Ариана Гранде осудила людей, раскритиковавших ее за личную жизнь

"Было много противоречивых чувств". Ариана Гранде осудила людей, раскритиковавших ее за личную жизнь

На днях Ариана Гранде, как и многие другие знаменитости, подводила в социальных сетях итоги года. В своем инстаграме* она опубликовала пост, в котором осудила людей, которые критиковали ее за ее личную жизнь.

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