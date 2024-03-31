Запад паникует из-за того, что террористы из «Крокуса» остались живы

АндрейБорков

Да уж, не повезло Западу, конкретно не повезло, живьем уродов взяли. Эти приматы-террористы на допросах рассказали все и даже более чем все, сейчас не важно хочет или не хочет "пациент" говорить, он будет говорить и будет говорить все, что знает. В правдивости показаний подследственных приматов-террористов сомневаться н приходится, средства для их откровений проверенные и действенные. Вот это то и нагоняет жути у америкосов и англосаксов, при чем реальной жути. Следы то подготовки и проведения теракта ведут туда, не какие то там ИгИлы "мутные", а спецслужбы США и Англии, ну и само собой - УкРуины, как без хохлов то. Но эти ребятишки подключили не только уродов недоумков из госдепа, они подключили и Голливуд! Вчера один мой знакомый показал сюжетец какого то блогера мутного, при Сталине его бы расстреляли сразу, про то, что типа ФСБ в этом теракте принимало непосредственное участие, при чем явно против граждан РФ! Типа в зале видели и даже засняли неких "чекистов", которые вносили панику и разброд в зрительном зале и путях эвакуации людей. Якобы даже один из этих "чекистов" ранее был замечен и даже заснят на камеру при сопровождении министра Лаврова на какой то встрече. На это сделан особый акцент. Но тут то косяк со стороны ЦРУ, МИ-6 и Голливуда конкретный, реальный и непростительный - охраной того же Лаврова ФСБ не занимается!!! Это ФСО, несколько другого плана структура с другими задачами. Но попытка повернуть все кверху жопой с их стороны налицо. А блогера этого надо бы отловить и направить снег убирать на о. Врангеля лет на 15. Вот такие "приколы" нашего городка.