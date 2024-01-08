В Самаре пожаловались на тупые коньки

Самарцы жалуются на тупые коньки на общественных катках.Катастрофически плохое состояние коньков - именно такими словами поделилась своими впечатлениями жительница Самары Юлия Майор после посещения городского катка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии