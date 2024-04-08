Адские Десантники полностью уничтожили Автоматонов в Helldivers 2 Игроки Helldivers 2 ...

Адские Десантники полностью уничтожили Автоматонов в Helldivers 2Игроки Helldivers 2 победили Автоматонов в конце почти двухнедельной битвы, в которой участвовало около 250 000 отважных адских десантников и было освобождено три планеты.
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