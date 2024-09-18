Аналитик Холоденко: ФРС США может снизить ставку сразу на 0,5 п.п.

Начальник отдела аналитики и продвижения «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко рассказала, что Федеральная резервная система (ФРС) США намерена перейти в новую фазу кредитно-денежной политики, понизив ключевую ставку.
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