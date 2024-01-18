Фотографии Джана Паоло Барбьери, который прославился на весь мир, снимая женскую красоту

Он учился у Феллини и Висконти и в 1960-х годах находился под большим влиянием кинематографа. Однако позже Джан Паоло Барбьери сам освоил искусство фотографии и стал одним из самых востребованных фэшн-фотографов мира.
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