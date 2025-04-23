"Принял решение": в США раскрыли, что сделал Рубио из-за Зеленского

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон на переговоры по Украине из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России, пишет американская газета New York Times.
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