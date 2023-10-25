89% россиян считают, что учителям нужно больше полномочий в борьбе с хулиганами

89% россиян считают, что учителям нужно дать больше полномочий в борьбе с хулиганами. В том числе, например, разрешить составлять докладные записки с передачей их в Следственный Комитет, пишет «Комсомольская правда».
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