Вынесен приговор по делу о мошенничестве: 19-летний житель Новосибирской области получил 4,5 года колонии общего режима

В Новосибирской области продолжается борьба с телефонным мошенничеством. По решению Тогучинского районного суда 19-летний местный житель получил четыре года и шесть месяцев колонии общего режима за участие в преступной группе, специализирующейся на мошенничестве.
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