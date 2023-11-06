Давайте для начала освежим в памяти несколько важных цифр. Уже после войны наше правительство, на основании исследования, проведённого РАН, оценило потери Советского Союза в Великой Отечественной войне в 26,6 миллиона человек.
"Россия - последняя, кто будет нас учить". Постпред Израиля в ООН
Комментарии
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виктор климахин
КАК ВСЕГДА ПОМОГАЕМ А ПОТОМ НАМ В ШАПКУ НАСРУТ И ВРАГАМИ СТАНОВИМСЯ НЕ БЛАГОДАРНЫЕ ЕВРЕИ
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2 д.
Александр Симаков
Гонениям подвергались простые евреи, а еврейская верхушка сидела в безопасных местах и дергала за верёвочки мировой политики, извлекая прибыль из такой ситуации.
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1 д.
Александр Симаков
Обрезание надо было сделать, тогда бы СРАслось. 😀
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1 д.
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