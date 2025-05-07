В Тулуне увековечили память Героя СССР открытием мемориальной доски

В преддверии Дня Победы в Тулуне состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь Героя Советского Союза, отважного сапёра и послевоенного руководителя пожарной команды, Василия Мартыновича Брыня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии