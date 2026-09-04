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Южнокорейского депутата поймали за изучением русского языка во время заседания парламента

Южнокорейского депутата поймали за изучением русского языка во время заседания парламента

Корейский парламентарий старательно выводил на бумаге фразы «Я так устал» и и «Нужно кофе!».  .

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