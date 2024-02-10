МОСКВА, 10 февраля, ФедералПресс. Шаманка Кажетта Ахметжанова рассказала, что в 2024 году Украину ждет разделение не только территориальное, но и языковое, а также посоветовала воздержаться от поездок в США.
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