Минтранс Латвии решил полностью запретить пассажирские автобусы до РФ и обратно

Латвия с 2027 года планирует полностью заблокировать пассажирские автобусные перевозки в Россию и Белоруссию, включая транзит через свою территорию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Польше заявили ...
- «Пусть каждый зна...
- ЮГ РБК: по делу о кр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым