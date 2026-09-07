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Минтранс Латвии решил полностью запретить пассажирские автобусы до РФ и обратно

Минтранс Латвии решил полностью запретить пассажирские автобусы до РФ и обратно

Латвия с 2027 года планирует полностью заблокировать пассажирские автобусные перевозки в Россию и Белоруссию, включая транзит через свою территорию.

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