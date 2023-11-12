Стало известно о ловушке ХАМАС для Израиля в секторе Газа

Палестинское движение ХАМАС способно заманить в ловушку Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). «Похоже, что ХАМАС хочет затянуть израильских солдат в трясину, как это сделала "Хезболла" в Южном Ливане с 1985 по 2000 год», — отмечается в публикации американской газеты The New York Times.