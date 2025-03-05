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Россиянам дали советы, как выбрать еду в Великий пост

Россиянам дали советы, как выбрать еду в Великий пост

Депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с RT поделился своими рекомендациями, как правильно организовать питание в период Великого поста.

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