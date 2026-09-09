Таиланд: один человек был убит в детском саду в районе Нонг Пла Лай округа Банг Ламунг провинции Чонбури поздно утром в результате инцидента со стрельбой; Расследование и операция по поиску подозреваемого продолжаются.
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