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«Астон Вилла» сыграет в Лиге чемпионов – впервые с сезона-1982/83

В перенесенном матче 34-го тура АПЛ «Тоттенхэм» уступил «Манчестер Сити» (0:2). За тур до конца чемпионата «шпоры» на 5 очков отстали от бирмингемцев, занимающих 4-е место в таблице с 68 очками.

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