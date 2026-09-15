Трамп объявил об энергетическом перемирии РФ и Украины

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия якобы договорились прекратить обстрелы энергетических объектов друг друга.
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