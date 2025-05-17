НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

427 подписчиков

Ультиматум Запада: забыть об Одессе — что ждет Россию

Ультиматум Запада: забыть об Одессе — что ждет Россию

Ультиматум Запада: забыть об Одессе — что ждет Россию Юлия ЧелкановаУльтиматум для России звучит всё громче: Запад требует, чтобы Москва согласилась на мирные переговоры, игнорируя при этом сложную геополитическую реальность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕС
Евгений Саваровский
Если сдадим Одессу - грош нам цена.
Ответить
4 час.
наверх