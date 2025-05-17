Ультиматум Запада: забыть об Одессе — что ждет Россию Юлия ЧелкановаУльтиматум для России звучит всё громче: Запад требует, чтобы Москва согласилась на мирные переговоры, игнорируя при этом сложную геополитическую реальность.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии