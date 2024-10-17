«Тренер ставит тебя на лед и говорит: «Ты никто. Медаль в жопу себе засунь. У тебя Олимпиада впереди, иди работай». Медведева о тренерских методах против звездной болезни

«Я выигрывала чемпионат мира два раза. И оба раза одинаковая схема: выигрываешь – вот в этот день ты радуешься; следующий день показательные выступления – ты радуешься; приезжаешь домой, тренер тебя ставит тебя на лед и говорит: «Ты никто.