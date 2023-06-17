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На Кубани иномарка на перекресте протаранила ВАЗ: трое пострадавших, погибла молодая девушка

На Кубани иномарка на перекресте протаранила ВАЗ: трое пострадавших, погибла молодая девушка

Известно, что водитель Renault Duster на перекрестке не пропустил «ВАЗ-21140». В результате этого произошло столкновение.

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