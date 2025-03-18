«Стратегия безумца»: как США готовил удар по СССР ядерным оружием

В истории Холодной войны было несколько эпизодов, когда мир стоял на грани ядерного Армагеддона. 27 октября 1969 года по приказу президента Ричарда Никсона американские военные начали операцию под кодовым названием «Гигантское копьё» («Giant Lance»).
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