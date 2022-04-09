Роналду может сыграть с «Эвертоном». Шоу, Варан, Кавани и Мактомини пропустят матч из-за травм

Криштиану Роналду может сыграть за «Манчестер Юнайтед» против «Эвертона». Об этом сообщил главный тренер манкунианского клуба Ральф Рангник.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх