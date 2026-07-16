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NASA раскрыло подробности одной из самых сложных операций в истории агентства — миссии «Артемида III»

NASA раскрыло подробности одной из самых сложных операций в истории агентства — миссии «Артемида III»

Стыковка Starship V3 с кораблем Orion в рамках миссии «Артемида III» / © NASA Полученные данные, а также результаты последующих беспилотных испытаний у Луны, должны обеспечить максимальную безопасность экипажей и повысить надежность будущих высадок.

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