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Рынок недвижимости в Хабаровске: вторичка дешевеет, первичка растет в цене

Рынок недвижимости в Хабаровске: вторичка дешевеет, первичка растет в цене

Рынок недвижимости Хабаровска в октябре продолжил демонстрировать тенденцию к стагнации. Согласно данным сервиса Яндекс Недвижимость, средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья снизилась на 0,5% и составила 125 000 рублей.

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