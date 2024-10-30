Рынок недвижимости в Хабаровске: вторичка дешевеет, первичка растет в цене

Рынок недвижимости Хабаровска в октябре продолжил демонстрировать тенденцию к стагнации. Согласно данным сервиса Яндекс Недвижимость, средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья снизилась на 0,5% и составила 125 000 рублей.
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