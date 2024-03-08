Русские поставили в тупик генералов НАТО. А Киев готовится к капитуляции

Польские СМИ выкатили разоблачительный материал, согласно которому Запад находится в недоумении, как в действительности вооружённый до зубов Киев способен настолько фатально и позорно вести бой против русской армии.
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