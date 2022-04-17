Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Астон Мартин
    Надо возрождать русские программы , например "Конкурс русской песни"Алексей Мишин о «...
  • Адександр Соловьев
    Попади он пропадом за такие деньги, какие этот еврей платит участникам из нашего кармана!Когда прочитал, что Ягудин з...Алексей Мишин о «...
  • Одиссей Одиссеев
    Ну, не такие уж и тупые оказались французы, коли не захотели иметь президентом нападающего футболиста.Бензема набрал 1 ...

Плющенко о ледовом шоу: «Питер, спасибо! Это было мощно, душевно, волшебно и круто! И, конечно, мы все желаем Жене Семененко скорейшего выздоровления!»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился эмоциями после завершения ледового шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх