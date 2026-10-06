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Кухня и дом

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Как вернуть белизну швам между плиткой без жёсткой щётки и агрессивной химии

Как вернуть белизну швам между плиткой без жёсткой щётки и агрессивной химии

Внешний вид ванной или кухни складывается из деталей, которые мы часто перестаём замечать. Плитка может быть идеально чистой, сантехника — сверкать, а пол — радовать свежестью, но стоит опустить взгляд чуть ниже, и впечатление рушится.

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