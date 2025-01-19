"Рассвет" вместо Starlink: в России появится отечественный спутниковый интернет

В России к 2030 году может появится собственный спутниковый интернет.В конце прошлого года Государственная комиссия по радиочастотам утвердила условия работы низкоорбитальной спутниковой группировки "Рассвет", которая станет отечественным аналогом Starlink и обеспечит быстрый доступ к Сети в любом уголке России.