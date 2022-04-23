Еще одна картина из коллекции Морозовых временно останется во Франции

https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лев Добрый А. Свердлов/РИА «Новости» Картина, которая входила в выставку коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых, предварительно, на время остается все еще во Франции.