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Еще одна картина из коллекции Морозовых временно останется во Франции

Еще одна картина из коллекции Морозовых временно останется во Франции

https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru  Ссылка на Дзен Лев Добрый А. Свердлов/РИА «Новости» Картина, которая входила в выставку коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых, предварительно, на время остается все еще во Франции.

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