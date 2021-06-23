Кто такие западники? Краткая история западничества от Рюрика до Ельцина. Часть третья.

В действительности ничего оригинального в идее Чаадаева, что Россия — страна отсталая и глупая, нет. Чаадаев не сам это придумал, а заимствовал у всё тех же иезуитов, которые часто были воспитателями русских дворян в конце XVIII – начале XIX вв.
В действительности ничего оригинального в идее Чаадаева, что Россия — страна отсталая и глупая, нет. Чаадаев не сам это придумал, а заимствовал у всё тех же иезуитов, которые часто были воспитателями русских дворян в конце XVIII – начале XIX вв.
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