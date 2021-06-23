Картина дня. Финансы

44 560 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Немо
    У кого-то из бандерлогии начинают мозги просыпаться..Европу обвинили в...
  • ВЛАДИСЛАВ
    Хохлы всегда были фантазёрами и маниакально верили и верят в свои фантазии. А-ха-ха-ха!!!!!!!!!!!!!!!На Украине решили...
  • виталий
    украине крупно повезло теперь она начнет использовать американский газ на который она получит знижки т,к, является жо...«Прежде чем празд...

Кто такие западники? Краткая история западничества от Рюрика до Ельцина. Часть третья.

Кто такие западники? Краткая история западничества от Рюрика до Ельцина. Часть третья.

В действительности ничего оригинального в идее Чаадаева, что Россия — страна отсталая и глупая, нет. Чаадаев не сам это придумал, а заимствовал у всё тех же иезуитов, которые часто были воспитателями русских дворян в конце XVIII – начале XIX вв.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх